Antalya'da makas atan sürücü cipe çarptı

Kepez'de gerçekleşen trafik kazası sonucu otomobildeki 5 kişiden 3'ü yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde 07 KS 629 plakalı otomobili ile ilerleyen Emre Ç. (21), Hürriyet Caddesi'nden ayıran köprüyü geçtikten sonra iddiaya göre 'makas' attı.

KONTROLÜ KAYBETTİ, CİPE ÇARPTI

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 07 ANU 342 plakalı cipe arkadan çarptı. Cip de önündeki 07 KH 869 plakalı otomobile vurduktan sonra kaldırıma çıktı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Antalya'da sürücüsünün makas attığı otomobil cipe çarptı

1'İ AĞIR 3 YARALI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, sürücü Emre Ç.'yi bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekibine teslim ederken, beraberindeki Süleyman G. ile Batuhan Y. de çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otomobildeki diğer iki kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Emre Ç.'nin durumumun ağır, arkadaşlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

"ARACIMI PARK ETTİM ARDINDAN GÜRÜLTÜ DUYDUM"

Cipin sahibi Yunus Arslan, aracı park ettikten sonra büyük gürültü duyduklarını belirterek, “Ben arkadaşımla kahvaltı yapıyordum. Bu araç hareket halindeyken makas atmış ve sürücü arabayı zaptedemeyince benim araca vurdu." dedi.