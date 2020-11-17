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- Antalya'da makilik alanda yangın: 5 dekar alan küle döndü
Antalya'da makilik alanda yangın: 5 dekar alan küle döndü
Makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Alevlerin yükseldiği bölgede 5 dekar alan zarar gördü.
- DHA
- 17.11.2020 - 17:26
- Güncelleme : 17.11.2020 - 17:40
Antalya Serik'e bağlı Yemişlitahta mevkisindeki makilik alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Rüzgarın da etkisiyle alevler, Alaçeşme mevkisindeki eski hayvan pazarına kadar ulaştı.
3 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeri ile müdahale edilen yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'nden yangın söndürme öncü kuvvetlerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.
5 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangında 5 dekar makilik alan zarar gördü.