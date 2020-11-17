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    Antalya'da makilik alanda yangın: 5 dekar alan küle döndü

    Makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Alevlerin yükseldiği bölgede 5 dekar alan zarar gördü.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 17:26
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 17:40
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    Antalya'da makilik alanda yangın: 5 dekar alan küle döndü

    Antalya Serik'e bağlı Yemişlitahta mevkisindeki makilik alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Rüzgarın da etkisiyle alevler, Alaçeşme mevkisindeki eski hayvan pazarına kadar ulaştı.

    Antalya da makilik alanda yangın: 5 dekar alan küle döndü #1

    3 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeri ile müdahale edilen yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'nden yangın söndürme öncü kuvvetlerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

    5 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Yangında 5 dekar makilik alan zarar gördü.

    Antalya da makilik alanda yangın: 5 dekar alan küle döndü #2

    Antalya da makilik alanda yangın: 5 dekar alan küle döndü #3

    Antalya da makilik alanda yangın: 5 dekar alan küle döndü #4

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    Antalya da makilik alanda yangın: 5 dekar alan küle döndü #6

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