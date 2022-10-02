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    Antalya'da makilik yangını çıktı

    Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgenin kayalık ve kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle müdahalelere havadan devam edildiği aktarıldı.
    • 02.10.2022 - 18:00
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    Antalya'da makilik yangını çıktı

    Makilik alan alevlere teslim oldu...

    Antalya'nın Kaş ilçesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

    Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş alana yayılan alevler, çevredekiler tarafından fark edildi.

    4 uçak ve 3 helikopter görevde

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Öte yandan bölgenin kayalık ve kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle yangına 4 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi.

    Antalya'da makilik yangını çıktı VİDEO

    Çalışmalar sürüyor

    Ardından 8 arazöz, iş makineleri, ilk müdahale araçları ve itfaiye araçları da çalışmalara katıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Antalya da makilik yangını çıktı #1

    Antalya da makilik yangını çıktı #2

    Antalya da makilik yangını çıktı #3


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