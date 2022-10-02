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Antalya'da makilik yangını çıktı
Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgenin kayalık ve kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle müdahalelere havadan devam edildiği aktarıldı.
- 02.10.2022 - 18:00
Makilik alan alevlere teslim oldu...
Antalya'nın Kaş ilçesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş alana yayılan alevler, çevredekiler tarafından fark edildi.
4 uçak ve 3 helikopter görevde
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Öte yandan bölgenin kayalık ve kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle yangına 4 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi.
Antalya'da makilik yangını çıktı VİDEO
Çalışmalar sürüyor
Ardından 8 arazöz, iş makineleri, ilk müdahale araçları ve itfaiye araçları da çalışmalara katıldı.
DHA'nın aktarımına göre; yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.