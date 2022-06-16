Antalya'da, Malika'yı fuhşa zorlayıp öldüresiye döven sanığa 13 yıl hapis

Fuhşa zorlanarak dövülen Kırgızistanlı Malika Nootieva’nın davasında yargılanan Mustafa Yıldız isimli şahsa, 13 yıl hapis cezası verildi.

Kırgızistan’dan Antalya’ya, 15 Kasım 2016’da garson olmak için arkadaşı aracılığı ile gelen Malika Nootieva, iddiaya göre, arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından fuhşa zorlandı.

Daha sonra Mustafa Yıldız tarafından dövülen kadın, eşyalarıyla Antalya-Korkuteli kara yoluna atıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Yıldız, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

3 kez beyin ameliyatı geçirdi

DHA’nın haberine göre; Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nootieva, 3 beyin, 4 kez de estetik olmak üzere 7 ameliyat geçirdi.

58 gün sonra taburcu edildi

Nootieva 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva ile birlikte 1 ay Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllülerince konuk edilen Nootieva, 15 günlük fizik tedavi sonrası yürümeye başladı. Nootieva, daha sonra ailesiyle ülkesine döndü.

“Alkollüydüm, pişman oldum”

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 22'nci duruşmaya, 1 buçuk yıl hapiste kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Mustafa Yıldız ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Yıldız, “Alkollüydüm, pişman oldum. Araçla geriye döndüğümde Malika yoktu. Benden sonra başka bir araç, alıp hastaneye götürmüş.” dedi.

Mustafa Yıldız, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapse mahkum edildi. Yıldız'a, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak nitelikli yağma' suçundan ise ceza verilmedi.

“Hala yüzde 100 sağlığına kavuşamadı”

Duruşma sonrası açıklama yapan Malika Nootieva'nın avukatı Enis Ziyalı, karara itiraz edip istinafa taşıyacaklarını söyledi. Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert ise, “Karar duruşmasında bizi üzen bir sonuçla karşılaştık. Çünkü sanığın nitelikli yağmadan ve hürriyeti yoksun bırakmadan ceza almadığına şahit olduk. Malika memleketine döndü ama hala yüzde 100 sağlığına kavuşamadı.” dedi.