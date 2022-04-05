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    Antalya'da manzara için faleze çıkan genç, aşağı düştü

    Manzarayı izlemek için 30 metre yüksekliğindeki faleze çıkan genç, dengesini kaybetti. Aşağı düşen genç, elindeki telefonu indirmedi.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 18:46
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    Antalya'da manzara için faleze çıkan genç, aşağı düştü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine giden 20 yaşındaki Ahıska Türkü Kamuran Aliyev, manzara izlemek için Fener Mahllesi'ndeki falezlere çıktı.

    Saat 17.00 sıralarında 30 metre yükseklikte ayağı kayan Aliyev, 5 metre aşağıdaki toprak zemine düştü.

    Acı içerisinde kıvranan gencin sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla gencin yanına inerek Aliyev’i basket sedyeye aldı.

    ÖNCE MERAKLA İZLEDİLER, SONRA ALKIŞLADILAR

    Genç adamı kurtarma operasyonunu vatandaşlar meraklı gözlerle izledi, bazıları da cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Aliyev, ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu güvenli bölgeye çıkartılırken, vatandaşlar ise itfaiye ekiplerini alkışladı.

    CEP TELEFONUNU BIRAKMADI

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi anında Aliyev’in elindeki cep telefonunu bir an olsun bile bırakmadığı gözlendi. Aliyev, müdahalenin ardından ambulansa alınıp tedavi için hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da manzara için faleze çıkan genç, aşağı düştü #1

    Antalya da manzara için faleze çıkan genç, aşağı düştü #2

    Antalya da manzara için faleze çıkan genç, aşağı düştü #3


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