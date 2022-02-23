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    Antalya’da marketin kasasını boşaltan hırsız kümeste yakalandı

    Bir zincir marketin şubesinde çalışanı silahla tehdit edip kasadaki yaklaşık 5 bin TL'yi alıp kaçan hırsız, saklanmaya çalıştığı tavuk kümesinde yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 11:59
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    Antalya’da marketin kasasını boşaltan hırsız kümeste yakalandı

    Dün saat 20.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Caddesi’ndeki zincir marketin önüne taksiyle gelen cerrahi maskeli şahıs, marketin kapısını dirseğiyle itip açtı ve içeri girdi.

    Şüpheli, yanındaki tüfeği çıkarıp kasiyere doğrultarak para istedi.

    Kasada bulunan yaklaşık 5 bin TL’yi alan 25 yaşlarındaki şüpheli, durdurduğu taksiye binip bölgeden uzaklaştı.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

    Çalışanların durumu 112' Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve çalışanların ifadelerinden yola çıkarak, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    TAVUK KÜMESİNDE YAKALANDI

    Polis, şüphelinin O.A. olduğunu tespit etti.

    Gecenin ilerleyen saatlerinde evine operasyon düzenlenen O.A. saklanmaya çalıştığı tavuk kümesinde yakaladı.

    Antalya’da marketin kasasını boşaltan hırsız kümeste yakalandı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan O.A., sağlık kontrolü sonrasında ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    O.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Antalya’da marketin kasasını boşaltan hırsız kümeste yakalandı #2


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