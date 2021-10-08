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    Antalya'da markette çalışan karısını bıçaklayarak öldürdü

    Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan şahıs, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 20:48
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 20:51
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    Antalya'da markette çalışan karısını bıçaklayarak öldürdü

    Antalya'nın Alanya ilçesinde Oba mahallesinde 43 yaşındaki Yahya Y., eşi Gönül Y.’nin çalıştığı markete gitti.

    Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı.

    KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yahya Y. daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti. Yahya Y. kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü.

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Antalya da markette çalışan karısını bıçaklayarak öldürdü #1

    YARALI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekipleri yaralı Yahya Y.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

    Bıçaklanarak öldürülen Gönül Y.’nin cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya'da markette çalışan karısını bıçaklayarak öldürdü VİDEO


    Antalya da markette çalışan karısını bıçaklayarak öldürdü #2

    Antalya da markette çalışan karısını bıçaklayarak öldürdü #3

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