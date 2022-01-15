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Antalya’da markette kaçak sigara, tütün, uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi

Antalya’da markette kaçak sigara, tütün, uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi

Kepez’de, Suriye uyruklu M.E.O.’nun işlettiği markette yapılan aramalar neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan kaçak sigara, tütün, uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi.