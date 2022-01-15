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    Antalya’da markette kaçak sigara, tütün, uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi

    Kepez’de, Suriye uyruklu M.E.O.’nun işlettiği markette yapılan aramalar neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan kaçak sigara, tütün, uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 15:58
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    Antalya’da markette kaçak sigara, tütün, uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi

    Antalya’nın Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri çalışma başlattı.

    Suriye uyruklu M.E.O. isimli şahsın, marketinde uyuşturucu madde ve kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri M.E.O.'nun marketinde ve evinde arama yaptı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 66 sentetik uyuşturucu hap, 1126 paket kaçak sigara, 682 kutu reçetesiz ilaç, 6 bin 20 sigara tütünü doldurulmuş makaron, 70 bin boş makaron, 120 kilogram kıyılmış açıkta nargile ve sigara tütünü ele geçirildi.

    Jandarma market sahibini gözaltına aldı.

    Antalya’da markette kaçak sigara, tütün, uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi VİDEO

    Antalya’da markette kaçak sigara, tütün, uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi #1

    Antalya’da markette kaçak sigara, tütün, uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi #2


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