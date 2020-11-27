Antalya’da marketten hırsızlık yapan şüpheliyi tekmeyle durdurdu

Zincir market şubesinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçan kişiyi, bir genç uçan tekme ile etkisiz hale getirdi. Duyarlı genç vatandaşların elindeki hırsızı darbedilmekten de kurtardı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerindeki kuaför dükkanı önünde masada oturan Rasim Torlak, Ramazan Karakaş ve Çiyager Parıltı, vatandaşların “Hırsız var yakalayın” sözleriyle dönüp arkalarına baktı.

Hırsızın kaçtığını gören Çiyager Parıltı, uçan tekmeyle şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

DARBEDENLERİN ELİNDEN DE KURTARDI

Daha sonra hırsızı kolundan tutan Parıltı, kaçmasına izin vermedi. Market çalışanları ve vatandaşlar, hırsızı darbetmeye başlayınca Parıltı, bu kez de hırsızı kalabalığın elinden aldı.

Marketten kaşar, içecek ve gıda maddesi çalan hırsız ise polis ekiplerine teslim edildi.

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü İZLE

“TEKME ATTIM”

Arkadaşlarıyla işletme önünde oturduklarını anlatan Çiyager Parıltı, “Bir anda kadınların bağırdığını duyduk. 'Yakalayın yakalayın adamı' diye bağırıyorlardı. Tacizci sandık ilk başta. Biz de direkt koştuk adamı tekme atarak, etkisiz hale getirdim. Her şey bir anda gelişti. Sonra hırsızlık yaptığını öğrendim. Burada adamı dövmeye başladılar. Sonra bir de dövenlerin elinden kurtardık. Aldığı ürünlerin parasını vermeyi teklif ettik ama market çalışanları polise teslim etti.” dedi.

“ALLAH'TAN CAM KIRILMADI”

Uçan tekme ile hırsızı yakaladığını dile getiren Parıltı, “O da ben de hareket ediyordum. Tam vuramadım ama yine de engelledim. Allah’tan adamın çarptığı cam kırılmadı. Cam da kırılsaydı, iyilik yapacağız derken 2-3 bin TL zarara girecektik.” diye konuştu.