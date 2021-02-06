Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
283.505
6.08%
EXEN Coin
15.94
1.52%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Antalya’da masaj salonuna baskın: 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

    Muratpaşa ilçesindeki masaj salonunun açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri, salona baskın yaptı. Baskında 7 kişiye ceza kesilirken, salonun mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 15:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da masaj salonuna baskın: 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

    Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Muratpaşa ilçesi, Kızılsaray Mahallesi’nde bir apartmanın 4’üncü katında koronavirüs önlemlerince kapalı olması gereken masaj salonunun açık olduğuna dair ihbar aldı.

    Gelen ihbarı değerlendirip belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, masaj salonunun kısıtlama önlemlerine uymayarak açık olduğunu tespit etti.

    MÜHÜR VURULACAK

    Masaj salonu içerisinde bulunan 7 kişiye toplam 22 bin 50 TL adli para cezası uygulandı.

    Ekipler, kısıtlama ihlali yapan masaj salonuna mühür vurulması için çalışma başlattı.

    Antalya’da masaj salonuna baskın: 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir