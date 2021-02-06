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Antalya’da masaj salonuna baskın: 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Antalya’da masaj salonuna baskın: 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Muratpaşa ilçesindeki masaj salonunun açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri, salona baskın yaptı. Baskında 7 kişiye ceza kesilirken, salonun mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.