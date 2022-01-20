Antalya'da maskeli 2 hırsızın soygun anları

Market kapısını levye demiriyle açan maskeli hırsızlar, dükkandaki sigara ve paraları torbalara doldurup kaçtı. Market sahibi ise, "Sigaralarımı getirsinler onlara birer takım elbise alacağım" dedi.

Antalya'nın Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan bir markette gece saatlerinde marketin önüne gelen yüzü maskeli 2 kişi, marketin kilitli olan kapısını açmaya çalıştı.

DEMİR LEVYEYLE KAPI KİLİDİNİ KIRDILAR

Şahıslar zaman zaman geçen araçlardan ise saklandı. Kapıyı açmakta zorlanan iki kişi, 3 kez gidip geldikten sonra araçtan getirdikleri demir levye ile kilidi kırıp içeri girdi.

SİGARA VE PARALI TORBALARA DOLDURDULAR

Hırsızların gözüne kestirdiği ilk şey ise paraların bulunduğu çekmece ve sigaralar oldu. Şahıslardan birisi çekmecede bulunan paraları alırken diğer şahıs ise onlarca sigarayı avuç avuç alarak torbaya doldurdu.

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Bir süre sonra torbanın sigarayla dolması üzerine hırsızlardan birisi giderek ikinci bir torba getirdi.Onu da dolduran hırsızlar hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Sabah dükkanına gelen 8 yıldır market işi ile uğraşan Barış Tuğrul ise adeta talan edilmiş iş yeriyle karşılaştı.

"YAKLAŞIK 45 BİN TL'YE YAKIN ZARARIM VAR"

Yaşadıklarını anlatan Tuğrul, "Kapının açık olduğunu görünce şoke oldum. Kamera kayıtlarını izleyince şahısların 3 kez dükkana geldiğini gördüm. Kapıyı açmak için 1 saate yakın mücadele ediyorlar. En son levye demiri ile gelerek açıyorlar. Yaklaşık 45 bin TL’ye yakın zararım var. Daha önce de kaç yıl önce başıma geldi. O zaman kamera yoktu. Bu kez kamera taktırdık." dedi.

"SİGARALARIMI GETİRSİNLER ONLARA BİRER TAKIM ELBİSE ALACAĞIM"

Hırsızların bulunmasını isteyen Tuğrul, “Antalya emniyeti çok ilgileniyor. Çok çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ümidimiz var. Biz kuruş kuruş para biriktirerek kazanıyoruz. Yazık, günah. Zincir marketler bizi zaten yıktı. Bir sigara bir de ekmek satıyoruz. Keşke olmasaydı. Sigaralarımız geri getirsinler onlara birer takım elbise alacağım. İnşallah devletimiz bulacak.” açıklamasını yaptı.