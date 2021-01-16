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- Antalya'da maskesiz keşiften sonra maskeli hırsızlık yaptı
Antalya'da maskesiz keşiften sonra maskeli hırsızlık yaptı
Bir apartmanın giriş dairesinin balkonundaki masayı çalan hırsızın maskesiz keşif yaptığı görüntüler kameraya yansıdı.
- DHA
- 16.01.2021 - 16:53
- Güncelleme : 16.01.2021 - 16:59
13 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında zorunlu olan maskeyi takmadan bölgede dolaşıp, keşif yaptı.
Ardından bu kişi, apartmanın otopark kapısını eliyle itip açtı.
MASAYI ÇALDI
Buradaki güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, cerrahi maskeyi takıp, apartmanın giriş dairesi balkonundaki masaya yöneldi. Şüpheli, üzerini boşalttığı masayı alarak kaçtı.
Antalya'da maskesiz keşiften sonra maskeli hırsızlık yaptı VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
Şüphelinin sokakta maskesiz keşif yapıp, ardından apartmana girerek maskeye takıp masayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.