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    Antalya'da maskesiz keşiften sonra maskeli hırsızlık yaptı

    Bir apartmanın giriş dairesinin balkonundaki masayı çalan hırsızın maskesiz keşif yaptığı görüntüler kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 16.01.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 16:59
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    Antalya'da maskesiz keşiften sonra maskeli hırsızlık yaptı

    13 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında zorunlu olan maskeyi takmadan bölgede dolaşıp, keşif yaptı.

    Ardından bu kişi, apartmanın otopark kapısını eliyle itip açtı.

    MASAYI ÇALDI

    Buradaki güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, cerrahi maskeyi takıp, apartmanın giriş dairesi balkonundaki masaya yöneldi. Şüpheli, üzerini boşalttığı masayı alarak kaçtı.

    Antalya'da maskesiz keşiften sonra maskeli hırsızlık yaptı VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Şüphelinin sokakta maskesiz keşif yapıp, ardından apartmana girerek maskeye takıp masayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Antalya da maskesiz keşiften sonra maskeli hırsızlık yaptı #1

    Antalya da maskesiz keşiften sonra maskeli hırsızlık yaptı #2

    Antalya da maskesiz keşiften sonra maskeli hırsızlık yaptı #3

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