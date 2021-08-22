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    Antalya'da mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı

    Yol yapım işinde görevli iş makinelerinden 450 litre mazot çalan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 15:26
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    Antalya'da mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı

    Antalya’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı 17. JASAT ve Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Garipçe Mahallesi’nde yol yapım işi ile uğraşan iş makinelerinden mazot çalınması ihbarıyla harekete geçti.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Yol şantiyesine ait iş makinelerinden 450 litre mazot çalan S.Ş. ve A.Ç., suçüstü yakalandı.

    Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    Antalya da mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı #1

    Antalya da mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı #2

    Antalya da mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı #3

    Antalya da mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı #4

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