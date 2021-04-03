Antalya’da mehteran takımı eşliğinde kız isteme merasimi yapıldı. O anlar site sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kontrollü normalleşme sonrası günlük vaka sayısının 40 bini aştığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı.

Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya’da pandemi kuralları hiçe sayılıp kız isteme merasimi gerçekleştirildi.

MEHTERAN TAKIMIYLA KIZ İSTEMEYE GELDİ

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın damat ve yakınları, araçlarla konvoy yapıp, kız isteme merasimi için bir siteye geldi.

Antalya'da mehteran takımıyla kız istemeye gitti

O ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

Mehteranın ‘Ceddin Deden’ adlı mehter marşı ile site içerisinde geçiş yapan damat ve yakınlarını, site sakinleri cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.