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    Antalya'da merada drifte para cezası

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip araçlarıyla drift yaparak sosyal medyada paylaşan 3 kişiye, toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 16:18
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    Antalya'da merada drifte para cezası

    Antalya'da yaşayan üç şahıs, tam kapanmaya rağmen Gazipaşa ilçesine bağlı Günnercik Yaylası'na çıkarak araçlarıyla drift yaptı.

    O anları kayda alan grup daha sonra ise sosyal medyada paylaştı.

    Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de görüntülerin ardından harekete geçti.

    9 BİN 450 TL CEZA

    Yapılan çalışmayla paylaşımı yapan O.G. (21) ile yanında bulunan M.D. (21) ve A.G. (21) yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira ceza kesilen 3 kişi hakkında ayrıca mera arazisine araçlarıyla zarar vermekten de işlem başlatıldı.

    Antalya'da merada drifte para cezası VİDEO

    Antalya da merada drifte para cezası #1

    Antalya da merada drifte para cezası #2

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