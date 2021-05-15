- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da merada drifte para cezası
Antalya'da merada drifte para cezası
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip araçlarıyla drift yaparak sosyal medyada paylaşan 3 kişiye, toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.
- DHA
- 15.05.2021 - 16:13
- Güncelleme : 15.05.2021 - 16:18
Antalya'da yaşayan üç şahıs, tam kapanmaya rağmen Gazipaşa ilçesine bağlı Günnercik Yaylası'na çıkarak araçlarıyla drift yaptı.
O anları kayda alan grup daha sonra ise sosyal medyada paylaştı.
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de görüntülerin ardından harekete geçti.
9 BİN 450 TL CEZA
Yapılan çalışmayla paylaşımı yapan O.G. (21) ile yanında bulunan M.D. (21) ve A.G. (21) yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira ceza kesilen 3 kişi hakkında ayrıca mera arazisine araçlarıyla zarar vermekten de işlem başlatıldı.
Antalya'da merada drifte para cezası VİDEO