Antalya'da merada drifte para cezası

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip araçlarıyla drift yaparak sosyal medyada paylaşan 3 kişiye, toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.

Antalya'da yaşayan üç şahıs, tam kapanmaya rağmen Gazipaşa ilçesine bağlı Günnercik Yaylası'na çıkarak araçlarıyla drift yaptı.

O anları kayda alan grup daha sonra ise sosyal medyada paylaştı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de görüntülerin ardından harekete geçti.

9 BİN 450 TL CEZA

Yapılan çalışmayla paylaşımı yapan O.G. (21) ile yanında bulunan M.D. (21) ve A.G. (21) yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira ceza kesilen 3 kişi hakkında ayrıca mera arazisine araçlarıyla zarar vermekten de işlem başlatıldı.

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