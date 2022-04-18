Antalya'da meslekten ihraç edilen rockçı imam, AİHM'e başvurdu

İmamlık yaptığı sırada rock müzik yapıp konserler veren Ahmet Muhsin Tüzer, meslekten ihraç edildi. Tüzer, mesleğe dönebilmek için AİHM’e başvuru yaptı.

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde, 2013'te imamlık yaptığı sırada Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin ile 'FiRock' adlı müzik grubunu kuran Ahmet Muhsin Tüzer (51), rock ve tasavvuf müziğini birleştirdi.

İlçede verdiği konserle hem ulusal hem uluslararası basının ilgi odağı olan Tüzer, hem Türkiye’de hem ABD’de de çeşitli konserler verdi.

DHA’nın haberine göre Tüzer ayrıca, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.

İmamlık yaptığı sırada 'Rockçı İmam' olarak tanınıp konser için izin almadığı gerekçesiyle görevden alınan Ahmet Muhsin Tüzer, Balıkesir'e memur olarak atandı.

Meslekten ihraç edildi

Mahkeme kararıyla görevine dönen, ancak hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018'te meslekten ihraç edilen Tüzer, meslekten ihraç kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Temyiz başvurusu reddedildi

Davayı görüşen mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

Tüzer'in açtığı meslekten ihraç davasının iptalini esastan görüşen mahkeme, davanın reddine karar verdi. 9 sayfalık gerekçeli karar, Tüzer'e gönderildi.

Tüzer, talebinin Konya Bölge İdare Mahkemesi'nce de reddedilmesinin ardından Danıştay'a başvurdu. Danıştay 12. Dairesi, 17 Şubat 2021'de temyiz başvurusunu reddetti.

AYM’den ret cevabı aldı, AİHM’e başvurdu

Danıştay'ın ret kararını 5 Ekim 2021'de tebliğ etmesinin ardından Tüzer, geçen 4 Kasım'da adil yargılama hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

AYM üyeleri, 11 Şubat'ta adil yargılama hakkının ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarının 30 günlük başvuru süresinin aşılması nedeniyle kabul edilemez olduğuna ve yargılama giderinin başvurucu üzerinde bırakılmasına karar verdi.

Bunun üzerine Tüzer, avukatı aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Antalya'da meslekten ihraç edilen rockçı imam, AİHM'e başvurdu VİDEO



“Başvuru yapabileceğimiz tek merci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oldu”

Kararın ardından açıklama yapan Avukat Mücteba Akkale, Tüzer'in iddia edilen bazı beyanları nedeniyle görevden alınmasının düşünce özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek, “Anayasa Mahkemesi de zamanında yapmış olduğum başvuruyu, zamanında yapılmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Sonrasında başvuru yapabileceğimiz tek merci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oldu. Maalesef başvuru yapmak durumunda kaldık. Gönül isterdi ki; hukuksuzluğu mahkemelerimiz gidersin ama olmadı. Dilekçemizi gönderdik ve mahkemeye ulaştı, süreç başladı. Müvekkilimin yaşadığı hukuksuzluğun çözüme kavuşacağına inanıyorum.” dedi.

“İmam olarak başardıklarımdan dolayı mutluyum”

Ahmet Muhsin Tüzer ise Türk vatandaşı olarak hakkını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aramanın kendisine zor geldiğini, 1990 yılından 2018'e kadar imam olarak görev yaptığını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Rock müzik yaptığım süreçte ülkemizin, dinimizin tanıtımına katkı sağladım. Uluslararası medyada ilgi gördüm. Türkiye'de 8, yurt dışında 3 konser verdim. İmam olarak başardıklarımdan dolayı mutluyum. 2018 yılında müftülükten konser için izin almadığım gerekçesiyle şikayet edildim. Bu nedenle de meslekten ihraç edildim. Ne yazık ki Türk mahkemelerinden hakkımda olumlu karar çıkmadı. Anayasa Mahkemesi'nin ret kararı olarak süre aşımını göstermesi beni çok üzdü. Avukatım aracılığıyla AİHM'e başvuru yaptık. Kararın olumlu olacağına gönülden inanıyorum. Çok sevdiğim ve büyük hizmetler yapmama aracı olan imamlık görevine tekrar döneceğim günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İhraç edilmeme sebep olanları affettim.”