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- Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
- İHA
- 27.08.2021 - 12:49
Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Soydan’ın kullandığı 07 AIT 645 plakalı otomobile, seyir halindeki Ömer Ece’nin kullandığı 07 ACA 109 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı.
Hüseyin Soydan'ın otomobiline arkadan çarpan Ömer Ece'nin aracı, Erdal Ergin’in kullandığı BOT EE 57 plakalı otomobilin tamponuna çarptı.
1 KİŞİ YARALANDI
Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Songül Ece yaralandı.
Yaralı sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı VİDEO
"HAREKETE HAZIRLANIRKEN ARKADAN SES DUYDUM"
Kazaya karışan araç sürücülerinden Erdal Ergin, kırmızı ışıkta önünde çok sayıda araç olduğunu belirterek, "Yeşil ışık yandı ve harekete hazırlanırken arkadan güm diye bir ses duydum. Dönüp baktığımda kaza olmuştu.” dedi.