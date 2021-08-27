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    Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

    3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sürücülere alkol kontrolü yaparken, yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 12:49
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    Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Soydan’ın kullandığı 07 AIT 645 plakalı otomobile, seyir halindeki Ömer Ece’nin kullandığı 07 ACA 109 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı.

    Hüseyin Soydan'ın otomobiline arkadan çarpan Ömer Ece'nin aracı, Erdal Ergin’in kullandığı BOT EE 57 plakalı otomobilin tamponuna çarptı.

    1 KİŞİ YARALANDI

    Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Songül Ece yaralandı.

    Yaralı sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı VİDEO

    Antalya da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı #1

    "HAREKETE HAZIRLANIRKEN ARKADAN SES DUYDUM"

    Kazaya karışan araç sürücülerinden Erdal Ergin, kırmızı ışıkta önünde çok sayıda araç olduğunu belirterek, "Yeşil ışık yandı ve harekete hazırlanırken arkadan güm diye bir ses duydum. Dönüp baktığımda kaza olmuştu.” dedi.

    Antalya da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı #2

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