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Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sürücülere alkol kontrolü yaparken, yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.