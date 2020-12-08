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    Antalya'da meyve yüklü tır devrildi

    Korkuteli ilçesinde meyve yüklü tır, yağışlı havada kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, tırdaki meyveler yola saçıldı.
    • İHA
    • 08.12.2020 - 00:11
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    Antalya'da meyve yüklü tır devrildi

    Antalya'de Korkuteli-Elmalı karayolunun 5. kilometresinde meydana gelen olayda, Elmalı istikametinden Korkuteli istikametine gelen Mustafa Karga (29) idaresindeki 64 BN 326 plakalı meyve yüklü tır, yağışlı havada yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak devrildi.

    Kazada aracın sürücüsü Mustafa Karga ile yanında bulunan Mesut Demirel 35) ve Murat Dinç (47) yaralandı.

    Antalya'da meyve yüklü tır devrildi İZLE


    ETRAFA SAÇILAN MEYVELERDEN DOLAYI YOL ULAŞIMA KAPANDI

    Araç içinde sıkışan sürücü ve yolcular, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Elmalı-Korkuteli yolu ise etrafa saçılan meyvelerden dolayı ulaşıma kapandı.

    Antalya da meyve yüklü tır devrildi #1

    Antalya da meyve yüklü tır devrildi #2

    Antalya da meyve yüklü tır devrildi #3

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