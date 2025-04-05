Antalya'da minibüs ile ticari taksi çarpıştı

İHA
Antalay'nın Manavgat ilçesi, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde bir kaza meydana geldi.
Erdem Cesur'un kullandığı 07 HN 563 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi kavşağına geldiğinde, kavşaktan geriye dönmeye çalışan Ramazan Avcı'nın kullandığı 07 J 0284 plakalı minibüs ile çarpıştı.
SÜRÜCÜ VE 2 TURİST YARALANDI
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ticari taksi sürücüsü Erdem Cesur ile takside yolcu olarak bulunan İngiliz vatandaşı Sara Van Dar Lay ve Alistair David Lay yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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