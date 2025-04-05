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Antalya'da minibüs ile ticari taksi çarpıştı

Antalya'da minibüs ile ticari taksi çarpıştı Manavgat ilçesinde ticari taksi ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada, taksi şoförü ve 2 İngiliz turist yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yanısıdı.