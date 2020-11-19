Antalya'da minibüse binip, pipetle bira içti

Daha önce trafikte bira kutusuyla görüntülenip para cezası uygulanan Abdulrıza I., bu kez minibüste montunun içine sakladığı bira kutusuna pipet takıp içerken görüntülendi.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde elinde içki dolu bardakla motosiklet kullanan Abdulrıza I.'nın o anları, başka bir araçtaki kadının cep telefonu kamerasına yansımıştı.

2 BİN 605 LİRA CEZA

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Abdulrıza I.'ya, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak'tan toplam 2 bin 605 lira para cezası uyguladı.

AYNI HAREKETE İKİNCİ CEZA

İfadesinde iş çıkışı eğlence olsun diye böyle bir hareket yaptığını söyleyen Abdulrıza I., kısa süre sonra yine motosiklet üzerinde bira kutusuyla görüntülendi.

Kasksız ve tek eliyle motosikleti kullanan diğer eliyle ise bira kutusunu tutan magandaya, bu görüntüler yüzünden ikinci kez 2 bin 605 lira ceza uygulandı.

MİNİBÜSTE BİRA İÇTİ

Cezaların ardından tepki çeken hareketlere devam eden Abdulrıza I. bu kez minibüs içinde görüntülendi.

Şahıs ceketinin içinde sakladığı birayı pipetle içerken, arkadaşları ise o anları kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada yayılırken, "Bu kez hortum ile içiyor" yorumları yapıldı.