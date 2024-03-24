Antalya'da minibüsle cip çarpıştı: 12 yaralı

AA
Antalya'nın Serik ilçesinde Suriye uyruklu Müheydi El Halaf idaresindeki cip, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde Rus uyruklu Andrei Kalmykov'un kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücü El Halaf ile cipte bulunan 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıld
Yaralılardan 7'si sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.
Durumları iyi
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü Kalmykov, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor
Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma ise devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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