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Antalya'da minibüsle cip çarpıştı: 12 yaralı

Antalya'da minibüsle cip çarpıştı: 12 yaralı Serik ilçesinde minibüs ile cipin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma ise devam ediyor.