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    Antalya'da miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı

    Antalya'nın Aksu ilçesinde oturan ablası Gülderen Çelik’i (52) miras anlaşmazlığından kaynaklanan tartışmanın ardından tabancayla öldüren Kutlay Çelik (47) tutuklandı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 18:45
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    Antalya'da miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı

    Antalya'da dün öğle saatlerinde Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki iki katlı evde meydana gelen olayda Kars'tan 4-5 ay önce Antalya'ya gelip bir oto yıkamacıda çalıştığı belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayarak ablasını tabancayla öldürdüğünü söyledi.

    Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Kutlay Çelik, polis tarafından gözaltına alındı.

    MİRAS, KARDEŞLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

    Cinayetin miras paylaşımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu işlendiği ortaya çıktı. Baba Ziyaettin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı belirtildi.

    Çelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    TUTUKLANDI

    Kutlay Çelik ise polis merkezine götürüldü. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kutlay Çelik, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Çelik, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

    Antalya da miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı #1

    Antalya da miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı #2

    Antalya da miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı #3

    Antalya da miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı #4

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