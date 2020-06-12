Antalya'da motosiklet sürücüsü ticari araca çarptı

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Ticari araca çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'nde, Ömer Furkan Güçcük’ün kullandığı 07 AKA 352 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ümit Kartal’ın kullandığı 25 AAN 077 plakalı ticari araç ile çarpıştı.

KASKI KORUYAMADI

Çarpmanın şiddetiyle aşırı hızlı olduğu bildirilen motosiklet ve sürücüsü yola savrulurken, başını kaldırıma çarpan sürücü başında kask olmasına rağmen ağır yaralandı.

Antalya'da motorsiklet sürücüsü ticari araca çarptı - VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı Ömer Furkan Güçcük’ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü Ümit Kartal’ın durumunun ise iyi olduğu bildirildi.