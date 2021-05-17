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    Antalya'da motosiklet alev alev yandı

    Antalya'da kaza yapan motosiklet alev topuna dönerek, kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 18:01
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    Antalya'da motosiklet alev alev yandı

    Muratpaşa ilçesinde kaza yapan motosiklette yangın çıkarken, alevlere ekipler müdahale etti.

    BİR ANDA ALEV ALDI

    Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, cadde üzerinde bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet bir anda alev aldı. Sürücü motosikletten uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

    Alev alev yanan motosiklet, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında motosiklet adeta küle döndü. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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