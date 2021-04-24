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    Antalya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan motositletin sürücü Ş.A. ile arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 18:04
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    Antalya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

    Antalya-Korkuteli kara yolunun Cehennem Deresi mevkisinde meydana gelen olayda, Ş.A. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

    İKİSİ DE ÖLDÜ

    Kazada, sürücü Ş.A. ile arkasındaki arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi. Ş.A. ve H.S.'nin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Antalya da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü #1

    kaza

    kaza

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