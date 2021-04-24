Antalya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan motositletin sürücü Ş.A. ile arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.

Antalya-Korkuteli kara yolunun Cehennem Deresi mevkisinde meydana gelen olayda, Ş.A. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

İKİSİ DE ÖLDÜ

Kazada, sürücü Ş.A. ile arkasındaki arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi. Ş.A. ve H.S.'nin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.