Antalya'da motosiklet şovu pahalıya patladı

Antalya'da motosikletiyle ihlal etmediği kural kalmayan sürücüye 6 bin 781 TL para cezası kesildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde motosikletle trafikte makas atıp, polisin ikazlarına uymayan, kırmızı ışık ihlali yapıp, sürücü belgesiz motosiklet kullanan H.E.A, şehir turu attı.

Bütün kuralları ihlal eden sürücü bu anları da kaskına taktığı kamerayla kaydedip, rap müziği eşliğinde sosyal medyada paylaştı.

Önceki gün yeniden trafiğe çıkan H.E.A'yı gören Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Şahin timleri peşine düştü.

6 BİN 781 TL CEZA KESİLDİ

Polisten kurtulmak için ara sokağa kaçan sürücü yakalandı. H.E.A'ya çok sayıda suçtan dolayı 6 bin 781 TL para cezası kesilirken, motosikleti ise otoparka çekildi. H.E.A ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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