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- Antalya'da motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı
Antalya'da motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı
Antalya'da elektrik direğine çarpan Osman Taha Gencer, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
- DHA
- 28.05.2021 - 17:42
- Güncelleme : 28.05.2021 - 18:13
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Osman Taha Gencer, önce kaldırıma, ardından da elektrik direğine çarptı.
MOTOSİKLET İKİYE BÖLÜNDÜ
Kazada Gencer ile motosiklet farklı noktalara savruldu. Bir iş yerinin önünde oturan kişi, savrulan motosikletten son anda kurtuldu.
Motosikletin ikiye bölündüğü kazada Osman Taha Gencer, yaralandı.
Gencer, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Antalya'da motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı VİDEO
CENAZESİNİ YAKINLARI ALDI
Osman Taha Gencer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.