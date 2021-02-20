Antalya'da motosiklet sürücüsü, lüks cipin altında kaldı

Caddede ters yönden seyreden motosiklet, ara sokaktan çıkan lüks cipin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü.

Saat 11.30 sıralarında Antalya Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde ters yönde ilerleyen Ümit Sönmez yönetimindeki motosiklet, ara sokaktan çıkan Bayram Aksu yönetimindeki lüks cipe çarptı. Cipin altında kalan Sönmez, yaralandı.

KAZAYI KIRIKLA ATLATTI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken Sönmez, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile çıkartılarak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Sönmez'in, başında bulunan kask sayesinde kazayı sol kolundaki kırıkla atlattığı belirtildi.

“HER ŞEY BİR ANDA OLDU”

Kazanın şokunu üzerinden atamayan cipin sürücüsü Bayram Aksu, "Her şey bir anda olup, bitti. Ben yolumda gitmeye çalışıyordum. Ters şeritten hızla gelip, aracın altına girdi. Hemen durup, yardımına koştum." dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.