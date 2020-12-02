Antalya'da motosiklet sürücüsünü darbeden polise soruşturma

Trafikte kovaladığı motosikletlinin önünü keserek saldırıda bulunan polis memurunun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan motosikletli Süleyman Müdüroğlu, cadde üzerindeki trafik ışıklarında durdu.

İddiaya göre; bu sırada motosikletin yanından süratle bir otomobil geçti. Duruma sinirlenen Müdüroğlu ise aracın arkasından, "Ne yapıyorsun sen?" diye bağırdı.

Bunun üzerine kimliği belirsiz sürücü, aracını durdurup Müdüroğlu ile tartışmaya başladı.

POLİS OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DARBETTİ

Tartışmayı uzatmak istemeyen Müdüroğlu, yoluna devam etti. Ancak otomobil sürücüsü, Müdüroğlu'nun peşine düşüp polis olduğunu söyleyerek durmasını istedi.

Yaklaşık 800 metrelik kovalamacanın ardından bu kişi, otomobilini motosikletin önüne kırdı. Araçtan inen sürücü ve yanındaki aile bireyleri Müdüroğlu'na saldırdı.

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ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Aldığı yumruk darbeleriyle motosikletten düşen Müdüroğlu'nun boğazını ise araçta bulunan bir çocuk sıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, Müdüroğlu'nu otomobil sürücüsü ve yanındakilerin elinden kurtardı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Saldırganlar otomobille bölgeden ayrılırken Müdüroğlu, güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili şüphelilerden şikayetçi oldu.

İlk etapta araçta aile olduğu için tartışmayı uzatmak istemediğini söyleyen Müdüroğlu, “Trafik ışıklarında beklerken yeşil ışık yanınca yanımdan bir araç geçti. Arkasından elimi kaldırıp 'Ne yapıyorsun sen?' dedim. Yanımda durdu 'Ölebilirdim' dedim. Bana 'Ölebilirsin benim umurumda değil' deyip polis olduğunu söyledi." dedi.

"AİLECEK BANA SALDIRDILAR"

Boynunu sıkan kişi nedeniyle uzun süre nefessiz kaldığını belirten Müdüroğlu, “Ailesiyle arabadan indikten sonra beni darbetmeye başladılar. Motosikletimden düşürüp darbettiler. Yumrukladılar, ne olduğunu anlayamadan çocuğu gelip boynumdan sıkmaya başladı. Çevredekiler olmasaydı belki daha farklı sonuçlanabilirdi bu olay. Vücudumda ve boynumda yaralar var. Kendisinden şikayetçi oldum." diye konuştu.

"OĞLUM PERİŞAN HALDEYDİ"

Duruma tepki gösteren baba Halil Müdüroğlu, “Olay yerine gittiğimizde oğlumu perişan halde gördüm. Motosikletinde de hasar meydana getirmişler. 'Polisim' diyen bu kişi hangi hakla eşkıya gibi çocuğumun önünü kesiyor ve darbediyor?" dedi.

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA

Olayın ardından ise Müdüroğlu'nu ailesiyle birlikte darbeden kişinin, Ü.T. adlı polis memuru olduğu belirlendi.

Olayın yaşandığı gün görevde olmadığı öğrenilen Ü.T. hakkında, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.