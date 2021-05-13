Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alanya D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki M.K.'nin kullandığı kamyonla aynı istikamette ilerleyen 21 yaşındaki Uğur Süzel'in kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Uğur Süzel ağır yaralandı.

Kazayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Yarlanan sürücü Uğur Süzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İfadesi alınan kamyon sürücüsü M.K. daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kasksız motosiklet sürücüsünün iki kamyon arasına girerek geçmeye çalıştığı ve bu sırada kamyonla çarpışarak, kısa süreli sürüklendiği görüntülere yansıdı.

Antalya'da motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza ViDEO





















