Antalya'da motosiklet sürücüsünün öldüğü anlar kamerada Alanya ilçesinde ticari taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (23), hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Bu sabah saat 08.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Antalya istikametine seyir halinde olan Mert Yücel'in (23) idaresindeki 07 BPT 509 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hasan D.'nin (51) kullandığı 07 AYP 429 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontroller de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM ANI KAMERADA

Ticari takside bulunan sürücü ve yabancı uyruklu 3 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yücel'in cansız bedeni savcılık ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza anı, yanında seyir halinde olan başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde diğer motosiklet sürücüsünün yanından geçen motosiklet sürücüsünün taksiye çarparak yola savrulduğu anlar kayıt altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)