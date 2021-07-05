Önüne çıkan araca çarptıktan sonra havaya fırlayan motosiklet sürücüsü Mehmet B., taklalar atarak yere düştü. Mehmet B., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerinde, şehir merkezine doğru ilerlemekte olan motosiklet sürücüsü Mehmet B. (55), karşı yönden gelen ve sola dönüş yapmak isteyen Barış P.'nin (40) kontrolündeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile havaya fırlayan Mehmet B., taklalar atarak yere düştü.

Kaza anları bölgedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde süratle gelen motosiklet sürücüsünün önüne çıkan otomobile çarptığı, daha sonra takla atan sürücünün sert bir şekilde zemine düştüğü görüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet B., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anları kamerada VİDEO



ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mehmet B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.