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- Antalya’da motosiklet üzerinde ‘pes’ dedirten yolculuk
Antalya’da motosiklet üzerinde ‘pes’ dedirten yolculuk
Bir babanın motosiklet arkasına yaptırdığı düzeneğe koyduğu iki çocuğu ile birlikte tehlikeli bir şekilde seyahat etmesi büyük tepki çekti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- İHA
- 27.08.2021 - 10:52
- Güncelleme : 27.08.2021 - 11:43
Antalya şehir merkezinden Serik istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü bir babanın, iki çocuğunun seyahati için bulduğu çözüm adeta ‘pes’ dedirtti.
Kullandığı motosiklete sağ ve sol tarafta olmak üzere iki farklı puset yerleştiren baba, çocuklarını bu pusetlere koydu.
Çocukları ile birlikte D-400 kara yolu üzerinde bu şekilde seyreden baba, adeta tehlikeye davetiye çıkardı.
BAŞKA SÜRÜCÜ KAYDA ALDI
Babanın ve çocuklardan birinin kafasında kask olmaması ise büyük tepki çekti.
Motosiklet kara yolunda bir süre daha seyahat ettikten sonra gözden kayboldu.
Yaşanan o anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Antalya’da motosiklet üzerinde ‘pes’ dedirten yolculuk ViDEO