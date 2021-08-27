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Antalya’da motosiklet üzerinde ‘pes’ dedirten yolculuk

Antalya’da motosiklet üzerinde ‘pes’ dedirten yolculuk

Bir babanın motosiklet arkasına yaptırdığı düzeneğe koyduğu iki çocuğu ile birlikte tehlikeli bir şekilde seyahat etmesi büyük tepki çekti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.