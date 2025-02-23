Antalya'da motosiklet yarışı ölümle sonuçlandı

Antalya'nın Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Kepez Drag Pisti'ne gelen Osman Özgen ve Mustafa A., motosikletleri ile yarışırken beton bariyerlere çarptı.
İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri motosiklet sürücülerinden Osman Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Osman Özgen'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ
Hastanede tedavisi devam eden Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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