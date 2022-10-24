Antalya'da motosiklete çarpıp kaçan şahsı düşürdüğü plaka ele verdi

Manavgat'ta motosikletli sürücüyü çarparak kaçan otomobil sürücüsü, olay yerinde düşürdüğü plaka sayesinde kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, alkollü olarak araç kullanan otomobil sürücüsü Muhammet T., Ulukapı istikametine ilerleyen Ahmet K. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikleti sürücüsü Ahmet K. ve ablası Fatma K. ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü ise durmayarak olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Kıskıvrak yakalandı

Kaçan otomobil sürücüsü, olay yerinde düşürdüğü plakasından yola çıkılarak adresinde yakalandı.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirilen Muhammet T.'nin, kontrolünde 2.29 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ayrıca Muhammet T.'nin sürücü belgesinin alkollü araç kullanmaktan 6 aylığına geçici olarak iptal edildiği öğrenildi.

Toplam 10 bin 61 TL para cezası uygulandı

Ehliyetsiz araç kullanmaktan araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 3 bin 674’er TL, alkollü araç kullanmaktan 2 bin 286 ve kaza yerini terk etmekten 427 olmak üzere toplam 10 bin 61 TL para cezası uygulandı.

Şüpheli tutuklandı

Ehliyeti 2 yıl iptal edilen Muhammet T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Manavgat Cezaevine gönderildi.