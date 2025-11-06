Abone ol: Google News

Antalya'da motosikletin plakasını kapattı, ceza yedi

Seyir halindeki motosikletin plakasının bandana ile kapalı olduğunu gören trafik ekibi, durdurduğu motosikletin sürücüsünün ehliyetinin de olmadığı belirlendi. Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 43 bin 149 TL ceza uygulandı.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 11:27
  • Antalya'da trafik ekipleri, plakasını bandana ile kapatmış bir motosikleti durdurdu.
  • Sürücünün ehliyetinin olmadığı ve kaskı takmadığı belirlendi.
  • Toplam 43 bin 149 TL ceza kesildi.

Antalya Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde devriye görevi ifa eden Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki plakası okunamayacak şekilde bandana ile kapatılmış motosikleti durdurdu.

CEZA YAĞDI

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikleti kullanan Erdem C.'nin sürücü belgesinin olmadığı, kaskı yanında olmasına rağmen takmadığı ve aynaları kapattığı belirlendi.

Motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine toplam 43 bin 149 TL para cezası uygulandı.

