Manavgat ilçesinde motosikletine tomruk yükleyen şahsın tehlike saçan yolculuğu kameralara yansıdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklerinde tomruk taşıyan sürücü, adeta ölüme davetiye çıkardı.

O ANLAR KAMERADA

Görenleri hayrete düşüren görüntüler, Ilıca Mahallesi D-400 yan yolunda araç kamerasına yansıdı.

Antalya'da motosikletinde tomruk taşıyan sürücü kamerada VİDEO



TEHLİKEYİ HİÇE SAYDI

Plakası olmayan motosiklete yan olarak koyulan yaklaşık 4 metrelik tomrukla şehirler arası yola çıkan sürücü, hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye attı.

BİR OTOMOBİLDEN FAZLA YER KAPLADI

Tomruk yüklü motosiklet, sağ şeritte gitmesine rağmen bir otomobilden fazla yer kaplarken kara yolunu kullanan diğer sürücülerin dikkati sayesinde kaza yaşanmadı.