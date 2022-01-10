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    Antalya'da motosikletinde tomruk taşıyan sürücü kamerada

    Manavgat ilçesinde motosikletine tomruk yükleyen şahsın tehlike saçan yolculuğu kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 17:41
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    Antalya'da motosikletinde tomruk taşıyan sürücü kamerada

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklerinde tomruk taşıyan sürücü, adeta ölüme davetiye çıkardı.

    O ANLAR KAMERADA

    Görenleri hayrete düşüren görüntüler, Ilıca Mahallesi D-400 yan yolunda araç kamerasına yansıdı.

    Antalya'da motosikletinde tomruk taşıyan sürücü kamerada VİDEO

    TEHLİKEYİ HİÇE SAYDI

    Plakası olmayan motosiklete yan olarak koyulan yaklaşık 4 metrelik tomrukla şehirler arası yola çıkan sürücü, hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye attı.

    BİR OTOMOBİLDEN FAZLA YER KAPLADI

    Tomruk yüklü motosiklet, sağ şeritte gitmesine rağmen bir otomobilden fazla yer kaplarken kara yolunu kullanan diğer sürücülerin dikkati sayesinde kaza yaşanmadı.

    Antalya da motosikletinde tomruk taşıyan sürücü kamerada #1


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