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    Antalya'da motosikletle hız denemesi hastanede bitti

    Antalya’da kavşağa hızlı giren motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 13:19
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    Antalya'da motosikletle hız denemesi hastanede bitti

    Antalya merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kavşakta meydana olayda, kaza öncesi hızla kontrolsüz kavşaktan geçen motosiklet sürücüsü, kısa bir süre sonra tekrar aynı kavşağa aynı hızla giriş yapınca seyir halindeki hafif ticari araca çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü bir anda kendini yerde buldu.

    Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    KAZA

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