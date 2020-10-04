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- Antalya'da motosikletle hız denemesi hastanede bitti
Antalya'da motosikletle hız denemesi hastanede bitti
Antalya’da kavşağa hızlı giren motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 04.10.2020 - 13:19
Antalya merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kavşakta meydana olayda, kaza öncesi hızla kontrolsüz kavşaktan geçen motosiklet sürücüsü, kısa bir süre sonra tekrar aynı kavşağa aynı hızla giriş yapınca seyir halindeki hafif ticari araca çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü bir anda kendini yerde buldu.
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.