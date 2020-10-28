Elindeki içki dolu bardakla motosiklet kullanan kasksız sürücü, kendisini çeken kadına gülümseyerek kadeh kaldırdı. O anlar kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik yoğunluğuyla bilinen Gazi Bulvarı'nda motosiklet sürücüsü, elinde içki dolu bardakla yola çıktı.

Başında kaskı da takılı olmayan sürücü, tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de içki dolu bardağı tuttu.

ELİNDE İÇKİYLE TRAFİĞE ÇIKTI

Yoldan araçlarıyla geçenler, elinde içki bardağı ile giden motosiklet sürücüsünü görünce tepki gösterdi.

Antalya'da motosikletle içki içerken kameraya kadeh kaldırdı ViDEO

KADEH KALDIRDI

Bu sırada görüntü çeken, bir araçtaki kadın yolcu, şaşkınlık içinde "Allah'ım" derken, kasksız sürücü de motosikletinden kadının kamerasına gülerek, bardağı gösterdi.





