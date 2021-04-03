Antalya’da motosikletle yüzüstü yolculuk

Kasksız iki gencin motosikletlerini yüzüstü yatarak kullanması tehlikeye davetiye çıkardı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometre ulaşan yolculuk, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Antalya’da iki ayrı motosikletli gencin hayatlarını hiçe sayarak yaptıkları akrobasi hareketler 'pes' dedirtti.

Aksu’dan Antalya yönüne plakasız ve kasksız motosikletleriyle giden iki sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı.

Motosikleti bu şekilde kullanan iki gencin hızının zaman zaman 70 kilometreyi geçtiği görüldü.

BAŞKA SÜRÜCÜ KAHKAHA ATARAK ÇEKTİ

Sürücülerden birinin uzanarak motosikleti tek elle kullandığı anlar da oldu.

İki motosikletliyi gören diğer sürücüler de o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Aksu ilçe merkezine kadar tehlikeli yolculuk yapan iki genç, daha sonra gözlerden kayboldu.

Antalya'da kısıtlamada motosikletle yüzüstü son sürat tehlikeli yolculuk VİDEO