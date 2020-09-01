Antalya'da motosikletli iki gencin tehlikeli yolculuğu

Karayolunda tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücü ile arkasında oturan genç kızın trafiği tehlikeye soktuğu anlar, sosyal medyada tepki topladı.

Antalya'da, seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ayaklarını kaldırıp ilerlerken, arkasında oturan genç kız ise geriye doğru giderek demirden destek aldı.

İZLEYENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Yaşanan o dehşet anlar başka bir sürücü tarafından kayda alınırken, görüntülendiğini fark eden genç kız kameraya doğru poz vermeyi de ihmal etmedi.

Hem kendi hem de arkadaşı ile birlikte diğer sürücülerin de hayatını riske atan o görüntüler ise tepki çekti.

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