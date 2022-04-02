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    Antalya’da motosikletlinin çarptığı yaya öldü

    Gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, bir motosiklet çarptı. Yaya kaza yerinde can verirken, motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 10:52
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    Antalya’da motosikletlinin çarptığı yaya öldü

    Buğra E., kullandığı 33 AGN 585 plakalı motosiklet ile Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı Asayiş kavşağından, Düden kavşağına seyir halindeydi.

    Sürücü, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ender Çakır’a (40) çarptı.

    Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    YAYA ÖLDÜ, MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

    İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları, Çakır'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Motosiklet sürücü ise ağır yaralanarak, sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Antalya’da motosikletlinin çarptığı yaya öldü VİDEO

    Antalya’da motosikletlinin çarptığı yaya öldü #1

    100 METRE İLERİDEKİ ÜST GEÇİDE GİTMEDİ

    Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ender Çakır’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Öte yandan yapılan incelemeden kazanın meydana geldiği yerin hemen 100 metre ilerisinde bir üst geçit olduğu öğrenildi.

    Antalya’da motosikletlinin çarptığı yaya öldü #2

    73 METRE SÜRÜKLENDİ

    Motosikletin çarpmanın şiddeti ile 73 metre sürüklendiği, kazaya karışan kişilerin eşyalarının da sağa sola savrulduğu görüldü.

    Antalya’da motosikletlinin çarptığı yaya öldü #3

    Antalya’da motosikletlinin çarptığı yaya öldü #4

    Antalya’da motosikletlinin çarptığı yaya öldü #5


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