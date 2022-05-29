Antalya'da motosikletliye çarpan şahıs sürücünün ölümüne sebep olurken, kazanın hemen ardından korkup kaçan araç sürücüsünün görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya Serik ilçesi D 400 karayolu sanayi kavşağında saat 23:00 sıralarında, Mustafa Maslak'ın kullandığı motosiklet ile kaza sonrası otomobili bırakıp kaçtığı için ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü sanayi kavsağında çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü öldü

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Maslak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morrguna kaldırıldı.

Antalya'da motosikletlinin ölümüne sebep oldu, aracını terk edip kaçtı - Video



Otomobil sürücüsünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasında

Otomobil sürücüsü ise kaza sonrası aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza anı ve sonrasında otomobilin durup sürücüsünün inerek koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.







