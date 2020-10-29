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    Antalya'da motosiklette içki içerken kameraya kadeh kaldıran sürücüye ceza

    Elinde içki dolu bardakla motosiklet kullanan ve kendisini görüntüleyen kişiye bardağı gösterip gülen sürücüye, 2 bin 605 lira idari para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 12:28
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 12:44
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    Antalya'da motosiklette içki içerken kameraya kadeh kaldıran sürücüye ceza

    07 EZ 034 plakalı motosikletin sürücüsü, elinde içki dolu bardakla Antalya’nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yola çıktı.

    Başında kaskı da takılı olmayan sürücü, tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de içki dolu bardağı tuttu.

    KADEH KALDIRDI

    Motosiklet sürücüsü, o sırada seyir halinde olan bir araçtaki kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Kendisini görüntüleyen kadına elindeki bardağı gösterip gülen sürücü, yoluna devam etti.

    Antalya'da motosikletle içki içerken kameraya kadeh kaldırdı İZLE

    EĞLENCE OLSUN DİYE YAPTI

    Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sabah saatlerinde Abdulrıza I. (41) olduğunu belirledikleri sürücünün adresine gitti.

    Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Abdulrıza I.'ya ulaştı. Abdulrıza I., iş çıkışı eğlence olsun diye böyle bir hareket yaptığını söyledi.

    Antalya da motosiklette içki içerken kameraya kadeh kaldıran sürücüye ceza #1

    2 BİN 605 LİRA CEZA KESİLDİ

    Sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak'tan toplam 2 bin 605 lira para cezası uygulandı.

    Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da motosiklette içki içerken kameraya kadeh kaldıran sürücüye ceza #2

    Antalya da motosiklette içki içerken kameraya kadeh kaldıran sürücüye ceza #3

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