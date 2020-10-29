- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da motosiklette içki içerken kameraya kadeh kaldıran sürücüye ceza
Antalya'da motosiklette içki içerken kameraya kadeh kaldıran sürücüye ceza
- DHA
- 29.10.2020 - 12:28
- Güncelleme : 29.10.2020 - 12:44
07 EZ 034 plakalı motosikletin sürücüsü, elinde içki dolu bardakla Antalya’nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yola çıktı.
Başında kaskı da takılı olmayan sürücü, tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de içki dolu bardağı tuttu.
KADEH KALDIRDI
Motosiklet sürücüsü, o sırada seyir halinde olan bir araçtaki kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kendisini görüntüleyen kadına elindeki bardağı gösterip gülen sürücü, yoluna devam etti.
Antalya'da motosikletle içki içerken kameraya kadeh kaldırdı İZLE
EĞLENCE OLSUN DİYE YAPTI
Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sabah saatlerinde Abdulrıza I. (41) olduğunu belirledikleri sürücünün adresine gitti.
Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Abdulrıza I.'ya ulaştı. Abdulrıza I., iş çıkışı eğlence olsun diye böyle bir hareket yaptığını söyledi.
2 BİN 605 LİRA CEZA KESİLDİ
Sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak'tan toplam 2 bin 605 lira para cezası uygulandı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.