Antalya’da, müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan şahıslar yakalandı

Gerek sosyal medyada gerek farklı iletişim uygulamalarında çocukların müstehcen görüntülerini paylaştıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, serbest bırakıldı.

Antalya’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İHA’nın haberine göre, yapılan çalışmalar kapsamında, M.E. ve B.E. isimli şahısların çeşitli sosyal medya platformları ve iletişim uygulamalarında çocuk pornografisi paylaşımı yaptığı tespit edildi.

Yapılan operasyonla, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suça konu görüntülere ve videolara ulaşıldı

Aramalar neticesinde şahıslardan el konulan dijital materyaller üzerinde gerekli incelemeler yapılarak suça konu görüntülere ve videolara ulaşıldı.

1 şüpheli serbest bırakıldı

Şüpheliler M.E. ve B.E., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli şahıslardan M.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, B.E. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.