Petrol
102.67
4.25%
Euro
15.95
-0.08%
Dolar
14.69
0.18%
Altın
923.78
0.29%
Borsa
2436
-0.52%
Bitcoin
596.995
-2.40%
BTXN Coin
31.13
1.49%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Antalya’da, müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan şahıslar yakalandı

    Gerek sosyal medyada gerek farklı iletişim uygulamalarında çocukların müstehcen görüntülerini paylaştıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, serbest bırakıldı.
    • 12.04.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da, müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan şahıslar yakalandı

    Antalya’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    İHA’nın haberine göre, yapılan çalışmalar kapsamında, M.E. ve B.E. isimli şahısların çeşitli sosyal medya platformları ve iletişim uygulamalarında çocuk pornografisi paylaşımı yaptığı tespit edildi.

    Yapılan operasyonla, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Suça konu görüntülere ve videolara ulaşıldı

    Aramalar neticesinde şahıslardan el konulan dijital materyaller üzerinde gerekli incelemeler yapılarak suça konu görüntülere ve videolara ulaşıldı.

    1 şüpheli serbest bırakıldı

    Şüpheliler M.E. ve B.E., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

    Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli şahıslardan M.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, B.E. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya’da, müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan şahıslar yakalandı #1

    Antalya’da, müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan şahıslar yakalandı #2

    Antalya’da, müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan şahıslar yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    mRNA aşıları için yeni iş birliği
    Sağlık

    mRNA aşıları için yeni iş birliği

    Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ile kararlılık mesajları
    Gündem

    Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ile kararlılık mesajları

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Görüş Bildir