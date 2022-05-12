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    Antalya'da mutfak tüplerini çalan hırsız yakalandı

    Daha önce de aynı suçtan dolayı cezaevine gönderilen ve bir evden tüp çalarken polise yakalan tüp hırsızı, ikinci kez tutuklandı.
    • 12.05.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 14:09
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    Antalya'da mutfak tüplerini çalan hırsız yakalandı

    Antalya'da Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Birimi çevredeki güvenlik kameralarından tüp hırsızlığı olayının failini belirlemek için çalışma başlattı.

    Ekipler tarafından kimliği tespit edilen Oğuzhan A., Sarılar Mahallesi'nde ailesinin yanında yakalandı.

    Muftak tüplerini çaldı

    Hırsızını çaldığı mutfak tüpleri sattığı yerden alınarak sahiplerine teslim edilirken, tüpleri satın alanlar hakkında hırsızlık malı satın almak suçundan adli işlem yapıldı.

    Oğuzhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

    2. kez tutuklandı

    İki ayrı suçtan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oğuzhan A.'nın geçtiğimiz Ocak ayında Bahçelievler Mahallesi'nde tüp çalarken güvenlik kameralarına yansıdığı, Şelale Polis Karakolu ekiplerince yakalandığı ve tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildiği belirlendi.

    Antalya da mutfak tüplerini çalan hırsız yakalandı #1

    Antalya da mutfak tüplerini çalan hırsız yakalandı #2


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