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Antalya'da mutfak tüplerini çalan hırsız yakalandı

Antalya'da mutfak tüplerini çalan hırsız yakalandı

Daha önce de aynı suçtan dolayı cezaevine gönderilen ve bir evden tüp çalarken polise yakalan tüp hırsızı, ikinci kez tutuklandı.