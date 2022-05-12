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- Antalya'da mutfak tüplerini çalan hırsız yakalandı
Antalya'da mutfak tüplerini çalan hırsız yakalandı
- 12.05.2022 - 14:07
- Güncelleme : 12.05.2022 - 14:09
Antalya'da Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Birimi çevredeki güvenlik kameralarından tüp hırsızlığı olayının failini belirlemek için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından kimliği tespit edilen Oğuzhan A., Sarılar Mahallesi'nde ailesinin yanında yakalandı.
Muftak tüplerini çaldı
Hırsızını çaldığı mutfak tüpleri sattığı yerden alınarak sahiplerine teslim edilirken, tüpleri satın alanlar hakkında hırsızlık malı satın almak suçundan adli işlem yapıldı.
Oğuzhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
2. kez tutuklandı
İki ayrı suçtan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oğuzhan A.'nın geçtiğimiz Ocak ayında Bahçelievler Mahallesi'nde tüp çalarken güvenlik kameralarına yansıdığı, Şelale Polis Karakolu ekiplerince yakalandığı ve tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildiği belirlendi.