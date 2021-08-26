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    Antalya’da muz serasında uyuşturucu operasyonu

    Muz serasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgi üzerine düzenlenen operasyonda, 41 kök Hint kenevirinin yanı sıra çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 17:36
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    Antalya’da muz serasında uyuşturucu operasyonu

    Antalya’nın Serik ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Yapılan çalışmalar kapsamında, Serik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Kürüş Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.

    Belirlenen adrese, narkotik arama köpeği 'Geeta' eşliğinde drone destekli operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda, ikametin ve muz serasının farklı yerlerine gizlenmiş toplamda 19 kilo 380 gram kubar esrar maddesi, 1,61 gram metamfetamin maddesi ve muz serasında muz ağaçlarının arasında dikili 41 kök Hint keneviri bitkisiyle ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

    Antalya’da muz serasında uyuşturucu operasyonu #1

    SULH CEZA HAKİMLİĞİ TARAFINDAN TUTUKLANDI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.A., yakalanarak gözaltına alındı.

    Hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlamak', 'esrar elde etmek için Hint keneviri ekimi yapmak' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılan M.A., Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikten sonra, aynı gün sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

    Antalya’da muz serasında uyuşturucu operasyonu VİDEO

    Antalya’da muz serasında uyuşturucu operasyonu #2

    Antalya’da muz serasında uyuşturucu operasyonu #3

    Antalya’da muz serasında uyuşturucu operasyonu #4Antalya’da muz serasında uyuşturucu operasyonu #5

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