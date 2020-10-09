Antalya'da Norveçli 4 hırsız yakalandı: Sarhoştuk, hatırlamıyoruz

4 motosiklet çalan Norveç uyruklu 4 şüpheli, villada yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 'sarhoştuk, hatırlamıyoruz' dedikleri öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Alanya ilçesinde üst üste motosiklet hırsızlığı ihbarı alındı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7 Ekim günü ilçedeki farklı mahallelerde 4 motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin plakası belirlenemeyen otomobille hırsızlık yaptıklarını tespit edildi.

ŞÜPHELİLER NORVEÇLİ ÇIKTI

Polis ekipleri, çalınan motosikletlerden 2'sini Dinek Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerinin ise Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N.J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R. (20) olduğu belirlendi.

Kimliklerinin tespit edilmesi üzerine ekipler, şüphelilerin ikamet ettiği Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerindeki villaya dün operasyon düzenledi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda, çalınan 2 motosiklet salonda ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"SARHOŞTUK, HATIRLAMIYORUZ"

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 4 Norveçli ifadelerinde Alanya'ya tatile geldiklerini, alkol aldıkları için hırsızlık olayını hatırlamadıklarını söyledi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık şüphelileri, adliyeye getirilirken de rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin bir motosikleti çalarken görüntüleri, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.





















