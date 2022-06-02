Antalya'da Nuray'ın katiline verilecek ceza ailesini umutlandırıyor

Vahşide öldürülen Azra Gülendam'ın ailesiyle görüştüğünü söyleyen Nuray'ın teyzesi "Biz de sanığın ağırlastırılmış müebbet almasını istiyoruz" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 17 yaşındaki Nuray Demir'in eski nişanlı Taner B. tarafından boğularak öldürüdüğü ortaya çıkmıştı.

İHA'nın haberine göre; korkunç cinayetin ardından genç kızın cenazesi Konya’nın Beyşehir ilçesi Hüyük kasabasında toprağa verildi, Taner B. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame hazırlandı

Nuray Demir’i otel odasında boğarak öldürdüğü iddiasıyla sanık Taner B. için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İlk dava 8 Haziran'da

"Çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, ilk dava ise 8 Haziran’da görülecek.

Dava için Demir ailesi Konya’dan Antalya’ya geldi. Genç kızın Antalya’da yaşayan teyzesi Nur Çevik, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını umut ettiklerini söyledi.

"Biz de sanığın ağırlaştırılmış ceza almasını istiyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Azra Gülendam Haytaoğlu davasındaki sonucu anımsatan Çevik, "Azra’nın davasında ağırlaştırılmış müebbet artı 16 yıl verdiler. Yerinde bir karar. Biz de sanığın ağırlaştırılmış ceza almasını istiyoruz. Bu sayede insanlar için caydırıcı olabileceğini düşünüyorum. Azra’nın ailesi ile de görüştüğümüzde acılar aynı, değişen bir şey yok. Acılar değişmiyor, cani insanlara ağırlaştırılmış müebbetin caydırıcı olacağını düşünüyorum." dedi.