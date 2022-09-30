Antalya'da ödünç istedikleri telefonu çaldılar

Kepez'de cami çıkışına gelen 2 şahıs, akrabalarını arayacağını iddia ederek istedikleri telefonu alıp kaçtı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde öğle namazını kıldıktan sonra camiden çıkan adamın başına akılalmaz bir olay geldi.

İsmail Bozdağ isimli şahsın yanına kimliği belirsiz 2 kişi yaklaştı.

2 şahıstan 1'i, akrabasını arama bahanesiyle cep telefonunu istedi. Bozdağ'dan telefonu alan ikili kaçtı.

Şüpheli yakalandı

Çevredekilerin desteğiyle polisi arayan İsmail Bozdağ, telefonunun çalındığını belirterek yardım istedi.

İhbarın ardından hareke geçen polis, şüphelilerden B.Y.T'yi yakaladı.

"Haydi eyvallah' deyip, kaçtılar"

DHA'nın haberine göre, eşkali belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, olayın şokunu üzerinden atamadığını söyleyen İsmail Bozdağ, "Nasıl olduğunu anlamadım. 'Birini arayacağız' diye aldılar. Daha sonra 'Haydi eyvallah' deyip, kaçtılar." dedi. Bozdağ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.